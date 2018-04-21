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7 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 14:28 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hanım Durmuş (21), sokakta gezerken yakalandı.

7 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hanım Durmuş (21), sokakta gezerken yakalandı.
Merkez Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir işyerinin güvenlik görevlisi, sokakta kucağında çocuk ile gezen kadından şüphelenerek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kadını bir süre takip ettikten sonra gözaltına aldı.
Yapılan kimlik kontrolünde Hanım Durmuş olduğu belirlenen şüphelinin 5 ayrı suç kaydı olduğu ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 7 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Hanım Durmuş, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

7 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

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