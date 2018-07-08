7 yıl önce kaybolan kişiyi öldürüp külçe altınlarını almışlar

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da 7 yıl önce, inşaat işleri yaptığı İrlanda'dan geldikten kısa süre sonra kaybolan Şerif Özdemir'in eski çalışanı özel halk otobüsü şoförü Sabit Çakır (41) ile arkadaşı Yücel Alyelken (30) tarafından öldürülüp, cesedinin toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin, Özdemir'in 3 külçe altınını aldıkları belirlendi. Şüphelilerden Sabit Çakır, kullandığı halk otobüsünde direksiyon başında gözaltına alındı. İnşaat işleri yaptığı İrlanda'dan Türkiye'ye gelen, o tarihte 53 yaşında olan evli 2 çocuk babası Şerif Özdemir, 11 Mayıs 2011 tarihinde memleketi Kütahya'da ortadan kayboldu. Yakınları, yanındaki 110 bin Euro ile birlikte kaybolan Özdemir'in bulunması için polise başvurdu. Yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Şerif Özdemir'in kayıp dosyası, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından bu yılın ilk aylarında yeniden ele alındı. Oluşturulan özel ekip Şerif Özdemir'in yakınlarının da aralarında bulunduğu 100 kişiyi şüpheli listesine aldı. Bu kişiler tek tek incelendi ve yakın takibe alındı.

DİREKSİYON BAŞINDA KELEPÇE TAKILDI Polis ekipleri, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından Şerif Özdemir'in en son kendisine ait özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştırdığı Sabit Çakır ile işsiz olan arkadaşı Yücel Alyelken ile görüştüğünü belirledi. Yücel Alyelken'in işiz olmasına rağmen son 7 yıl içerisinde ev, otomobil ve bir ticari taksi satın almasından şüphelenen ekipler, Sabit Çakır'ı, kullandığı halk otobüsünü durdurarak, Yücel Alyelken'i de evinde yakaladı. Polisler, Çakır'a halk otobüsünde direksiyon başındayken kelepçe taktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Şerif Özdemir'i öldürüp gömdüklerini itiraf etti. PİKNİKTE TABANCAYLA BAŞINDAN VURMUŞ Sabit Çakır'ın polislere, 7 yıl önce arkadaşı Yücel Alyelken ile birlikte Şerif Özdemir'i kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Söğüt Barajı'na götürdüklerini söyledi. Burada piknik yaparken kendisinin Özdemir'i tabancayla başından vurarak öldürdüğünü, daha sonra da cesedi arkadaşı Yücel Alyelken'le birlikte toprağa gömdüklerini, tabancayı ve kazma-kürekleri da baraja attıklarını anlatan Çakır, Özdemir'in külçe altınlarını aldıklarını itiraf etti.