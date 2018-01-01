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7 yıllık çocuk özlemi, yeni yılın ilk dakikalarında sona erdi

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 01:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, 7 yıldır çocuk özlemi çeken 32 yaşındaki Gülden ve 33 yaşındaki Ergin Oda çiftinin yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya bebekleri geldi.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nde çalışan Ergin Oda ile Gülden Oda çiftinin 7 yıl süren çocuk özlemi saat 00.05'de Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen 'Amine' adını verdikleri kız bebekle sona erdi. Epilepsi rahatsızlığı nedeniyle başka bir hastanede tedavi gören baba Ergin Oda, eşinin doğumuna gidemedi. Gülden Oda doğumun ardından eşi Ergin Oda'yı cep telefonuyla görüntülü arayarak kızını gösterdi. Duygulanan Ergin Oda, doğumu gerçekleştiren doktor ve hastane personeli ile görüntülü aramayı gerçekleştiren gazetecilere teşekkür etti.

Gülden Oda, uzun süredir çocuk sahibi olmayı beklediklerini söyleyerek, "Çok mutluyuz. Uzun süredir bekliyorduk. Allah'ım nasip etti. Eşim rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatıyor. Cep telefonuyla kızımı gösterdim. Çok mutluyuz" dedi.

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