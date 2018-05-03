700 kişiyi katleden DEAŞ'ın sözde komutanı adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanlarından olan ve Suriye'deki Şaidat bölgesinde 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H. ile M.M., M.E.Z. ve Ö.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

