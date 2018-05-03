HABER

700 kişiyi katleden DEAŞ'ın sözde komutanı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanlarından olan ve Suriye'deki Şaidat bölgesinde 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin de aralarında bulunduğu Suriyeli 4 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi.

700 kişiyi katleden DEAŞ'ın sözde komutanı adliyede

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanlarından olan ve Suriye'deki Şaidat bölgesinde 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin de aralarında bulunduğu Suriyeli 4 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki sözde komutanlarından K.E.H.'nin İzmir'de olduğu bilgisi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın koordinesinde geçen hafta operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan K.E.H.'nin, DEAŞ'ın, Suriye'nin Deyrizor şehri ve çevresinin sözde komutanı olduğu belirtildi. Suriye'deki Şaidat bölgesinde 14 Aralık 2017 tarihinde 700 sivilin DEAŞ tarafından katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen K.E.H.'nin, ayrıca örgütün sözde lideri Ebubekir el- Bağdadi'nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, örgüt içinde de sözde infaz videoları yayınlanan Saddam Cemal'in akrabası olduğu tespit edildi. K.E.H.'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de düzenlediği operasyonlardan kaçan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi oldukları belirlenen M.M., M.E.Z. ve Ö.M.'yi de Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan operasyonda, Gaziantep'te yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

700 kişiyi katleden DEAŞ'ın sözde komutanı adliyede700 kişiyi katleden DEAŞ'ın sözde komutanı adliyede700 kişiyi katleden DEAŞ'ın sözde komutanı adliyede700 kişiyi katleden DEAŞ'ın sözde komutanı adliyede

YSK Başkanı Güven'den kritik açıklama!YSK Başkanı Güven'den kritik açıklama!
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitemBülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem
Akşener seçilirse açılış 25 Haziran'da!Akşener seçilirse açılış 25 Haziran'da!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.