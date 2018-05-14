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72 albay için FETÖ'den gözaltı kararı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2018 14:20 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki 'kripto' üyelerini tespit etmek için sürdürülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 25'i aktif görevde 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki 'kripto' üyelerini tespit etmek için sürdürülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 25'i aktif görevde 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi. Farklı illerde sürdürülen operasyonlarda şu ana kadar 65 albay, gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bugüne kadar örgütle irtibatı tespit edilmeyen, darbe girişimi sırasında aktif görev alan 'kripto' subayların belirlenmesi için başlatılan 'ankesörlü telefon' soruşturması sürdürülüyor. Savcılık tarafından örgütün 'mahrem imam'larının, TSK'daki subayların deşifre olmaması için iletişim yöntemi olarak ankesörlü ve büfelerdeki kontörlü telefonları kullandıkları, aramaların periyodik ve ardışık olarak yapıldığı tespit edilmişti. Yapılan soruşturma kapsamında, bu yöntemle örgütle irtibatlı oldukları belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 25'i aktif, 47'si açığa alınan 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi.
GÖZALTINDAKİLER ARASINDA KRİTİK GÖREVDE OLANLAR VAR
Bugün sabah saatlerinden itibaren başlatılan operasyonda, 65 albayın gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında 2'nci Ordu Komutanlığı'nda görevli kurmay albaylar Baki K., Murat D., Çanakkale'de görevli kurmay başkanı Serdar D., Kırklareli'de görevli Osman A., 4'üncü Kolordu Komutanlığı'nda şube müdürü Akay B., Samsun'da görevli kurmay başkanlar Mehmet E.K., Ahmet U., Ankara Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli kurmay albaylar Burhan G., Ahmet Ş., Mustafa K., Asır B. ile kritik görevlerdeki albayların olduğu ortaya çıktı.
Albayların tamamının gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtilirken, yakalananlardan bazılarının deşifre olacaklarını anladıkları için emeklilik başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Öte yandan 'ankesörlü telefon' soruşturmasının genişletilerek, sürdürüleceği belirtildi.

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