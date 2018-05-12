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72 yaşında, dolandırıcılıktan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 09:41 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 'Limandan ucuz araba çıkarıyoruz' bahanesiyle Arafat T.'yi 23 bin lira dolandırdığı ileri sürülen H.Ş.

72 yaşında, dolandırıcılıktan tutuklandı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 'Limandan ucuz araba çıkarıyoruz' bahanesiyle Arafat T.'yi 23 bin lira dolandırdığı ileri sürülen H.Ş. (72) tutuklandı.
Adana'da yaşayan Arafat T., Mersin'de polise giderek, "Mersin Limanı'dan ucuz araba çıkarıyoruz" diyen H.Ş ve M.K.'nin 23 bin lira parasını dolandırdıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yerlerini saptadıkları H.Ş. ve M.K.'yi merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'ndeki Beşyol Caddesi üzerinde gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.Ş. tutuklanırken, diğer şüpheli M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.Ş. hakkında dolandırıcılık suçundan daha önce 6 ayrı işlem yapıldığı da öğrenildi.

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72 yaşında, dolandırıcılıktan tutuklandı72 yaşında, dolandırıcılıktan tutuklandı

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