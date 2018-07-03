HABER

73 yaşında, erkek çocuğu cinsel istismardan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde A.E.

73 yaşında, erkek çocuğu cinsel istismardan tutuklandı

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde A.E. (72), K.O. (9) adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre önceki gün denizde yüzen K.O.'nun yanına giden A.E., çocuğu kollarından tutup birkaç kez havaya attı. Daha sonra çocuğu denizden çıkaran A.E., "Sana denizde yüzmen için deniz simidi vereceğim" diye kandırarak, mahallede bulunan evine götürüp, cinsel istismarda bulundu. Çocuklarından haber alamayan ailesi, yaptığı aramada en son A.E. ile birlikte görüldüğünü öğrenmesi üzerine evine gitti. Kapıyı açan A.E., çocuğu ailesine verdi.
Çocuk, psikologlar eşliğinde alınan ifadesinde, A.E.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Ailenin de şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E., poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, çocuğun kendi isteğiyle evine geldiğini ve istismarda bulunmadığını iddia etti.
A.E., polisteki soruşturmasının ardından sevk edildiği Şarköy Adliyesi'nde 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar'dan tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
İntihar dediler; kadın cinayeti çıktıİntihar dediler; kadın cinayeti çıktı
Düğünde pompalıyla bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli serbest kaldıDüğünde pompalıyla bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli serbest kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.