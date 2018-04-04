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73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 21:01 | Son Güncelleme

Ankara'da kağıt toplayan 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayında gerçek fail yakalandı. Yaklaşık 40 kişilik grup olayın failine benzettikleri adamı hastanelik etmişti.

73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma

Ankara'da kağıt toplayan 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından olayın faili zannedilerek yaklaşık 40 kişilik bir grup tarafından linç edilen yaşlı adamın olayla ilgisinin bulunmadığı ortaya çıktı. Kağıt toplayan kız çocuğuna yanaşarak eliyle vücudunun çeşitli bölgelerine dokunan ve cinsel istismarda bulunan şüphelinin 73 yaşındaki A.D. olduğu tespit edildi. Şüpheli Ahlak Bürosu ekiplerince düzenlenen operasyonla ikamet ettiği adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kız çocuğunun yanı sıra 8 yaşlarında iki erkek çocuğuna daha cinsel istismarda bulunduğu belirlenirken, aileler, A.D. hakkında şikayetçi oldu. A.D.'nin ifadesinde, "Ben onları torunum gibi görüyordum. O yüzden de onları torunum gibi seviyordum" dediği öğrenildi.

Olay geçen martta Esertepe Çambaşı Caddesi üzerindeki Mevlana Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Kağıt toplayan bir kız çocuğuna yanaşan A.D., eliyle küçük kızın vücudunun çeşitli bölgelerine dokunarak cinsel istismarda bulundu. O sırada yoldan geçen bir sürücü ise istismar anını cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşırken, videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarından bazıları olayın yaşandığı bölgede bir süre beklemeye başladı. 22 Mart'ta, izledikleri videodan yola çıkarak olayın faili A.D.'ye benzettikleri S.Y.'yi durduran yaklaşık 30-40 kişilik kalabalık grup yaşlı adamı linç etmeye başladı. Hastanelik olan S.Y. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, polis öfkeli kalabalığı zorlukla sakinleştirdi. Olaya ilişkin Ahlak Bürosu'nca kurulan özel ekiplerce yapılan güvenlik kameraları incelenmesi sonucunda olayın failinin S.Y. olmadığı tespit edildi. 12 yaşındaki küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 73 yaşındaki şüpheli A.D., polis ekiplerince adresine yapılan baskınla gözaltına alındı.

GEL SENİ ANNENE GÖTÜRECEĞİM

Gözaltına alınan şüphelinin kağıt toplayan 12 yaşındaki kız çocuğunun yanı sıra 8 yaşlarında iki erkek çocuğuna daha cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Aileler 73 yaşındaki şüpheli hakkında şikayetçi olurken, şüphelinin çocuklara, "gel seni annene götüreceğim" diye kandırmaya çalıştığı öğrenildi.

“ONLARI TORUNUM GİBİ GÖRDÜM”

Yaşları 8 ile 12 arasında değişen biri kız üç çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlenen şüphelinin ifadesinde, "Ben onları torunum gibi görüyordum. O yüzden de onları torunum gibi seviyordum" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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