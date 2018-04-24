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7.5 milyon euroluk banka vurgunundan 5 yıl sonra 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 7.5 milyon euroluk banka vurgununda 5 yıl sonra yaşanan gelişmeyle toplam 17 kişi gözaltına aldı.

Gaziantep’te 7.5 milyon euroluk banka vurgununda 5 yıl sonra yaşanan gelişmeyle toplam 17 kişi gözaltına aldı. Bankalardan topladıkları paralarla ortadan kaybolan ve 4 ay sonra teslim olan 2 güvenlik görevlisinin ailelerinden toplam 17 kişi gözaltına alındı. Güvenlik görevlileri ve ailelerinin mal varlığına el konuldu.
Merkezi İstanbul’da bulunan bir güvenlik firmasının çalışanı olan Mehmet Vatan (33), 29 Mart 2013 tarihinde yaşadıkları Gaziantep’te bankalardan topladıkları parayı Merkez Bankası şubesine götürdükleri sırada, yanındaki mesai arkadaşı M.A.’yı kandırıp araçtaki bütün parayla ortadan kaybolmuştu.

Paraları kaybettiklerini söylemişlerdi
İhbar üzerine harekete geçen polis, Vatan’ın kendisi gibi güvenlik görevlisi arkadaşı Gökhan Arnavut ile birlikte kaçtığını belirledi. Toplam 7.5 milyon euro ile kayıplara karışan ikili, 4 ay sonra 30 Temmuz günü Gaziantep Adliyesine gelerek teslim olmuş, yanlarında çaldıkları paranın tek bir kuruşunu bile getirmemişti. Tüm parayı kaybettiklerini söyleyen ikilinin ifadesi polisi ve savcıyı şaşkına çevirdi. 6 yıldır aynı yerde çalıştığını söyleyen 2 çocuk babası Mehmet Vatan, "Parayı götürürken bir an kendimi kaybedip çalmaya karar verdim. Sonra Gökhan’ı arayıp çağırdım. Paraları onun getirdiği araca aktarıp kaçtık. 17 bin euroya araba alacaktım ama satıcı vazgeçti. Gökhan’daki emanet arabayı da bırakınca araçsız kaldık. Sonra otostop yaparak Mersin’e giden bir tıra bindik. Adana’ya varmadan mola verdik. Restorana girdik. Ama isminin Murat olduğunu söyleyen tır şoförü peşimizden gelmedi. Dışarı çıkıp bakınca Murat’ı da tırı da bulamadık. Para dolu çanta ile birlikte ortadan kaybolmuştu" ifadelerini kullanmıştı. Arnavut ise "Parayı tırda kaybedince 1.5 ay boyunca plakasını almadığımız, sadece Mersin’e gideceğini bildiğimiz beyaz tırı aradık. Ayırdığımız 17 bin euro da bitince gelip teslim olduk" dedi.
İkili tutuklanırken, ’parayı kaptırdık’ ifadesini inandırıcı bulmayan savcılık ve polis, soruşturmayı derinleştirdi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis ise aile bireylerini ve yakınlarını takibe aldı.
Her iki güvenlik görevlisinin de ailelerini yakın takibe alan polis, aileler hakkında çalışmalarını sürdürdü. Ailelerin gelirlerinde dikkat çeken hareketlerin olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla her iki aileden toplam 17 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler ailelerin tüm mal varlıklarına el koydu. Yakalanan şahıslar, sorgularının ardından sağlık raporu için hastaneye, ardından ise Gaziantep Adliyesine sevk edildi

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