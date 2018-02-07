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75 yaşındaki adama 'Seni beğendim' dedi, sonu kötü bitti

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 13:45 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, İbrahim T.'yi (75) evlenme vaadiyle kandırarak 6 bin lira değerinde altın takı aldırdığı, ardından götürdüğü pansiyonda sarhoş edip, altınlarla birlikte üstündeki 10 bin lira parayı alıp kaçtığı öne sürülen Nurhan Partar (37), jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Partar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

75 yaşındaki adama 'Seni beğendim' dedi, sonu kötü bitti

Olay, geçen pazartesi günü, Denizli'nin Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda sabah uyandığında soyulduğunu fark eden İbrahim T., jandarmaya başvurdu. İbrahim T., evlenme vadiyle kandırılıp götürüldüğü pansiyonda, kendisiyle evleneceğini söyleyen bir kadın tarafından, 6 bin lira değerinde altın takı ile 10 bin lira nakit parasının gasp edildiğini söyledi. Kadının eşgalini belirleyip çalışma başlatan jandarma ekipleri, pansiyonun bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaşlı adamı gasp ettiği belirtilen kadının, Nurhan Partar olduğu tespit edildi. Partar, dün Pelitlibağ Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

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Eşini daha önce kaybeden İbrahim T. jandarmaya verdiği ifadesinde, Nurhan Partar'ın kendisini evlenme vadiyle kandırdığını anlatarak, "Ben Bayramyeri Meydanı'nda otururken, yanıma yaklaşan kadın beni çok beğendiğini söyledi. Ardından 2 gün görüştük. Daha sonra benimle evlenmek istediğini söyledi, kabul ettim. Evlenmek için önce sarrafa giderek 6 bin lira değerinde yüzük ve bilezikler aldık. Bana sürekli alışveriş yaptırıyordu. Ben de yanıma, bankadan çektiğim parayı aldım. Daha sonra pansiyona gitmek istedi. Karahayıt'ta gittiğimiz pansiyonda bana içki içirip, sarhoş etti. Kendimden geçmişim, sabah uyandığımda evlenme vadiyle kandırılıp, gasp edildiğimi anladım, şikayetçiyim" dedi.

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Jandarmadaki sorgusunda suçunu kabul ettiği öğrenilen Nurhan Partar'ın üzerinde yapılan aramada, yaşlı adamdan gasp ettiği altınlar ve paralar bulundu. Adliyeye sevk edilen Nurhan Partar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Denizli Nurhan Partar

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
75 Yaşındaki adam 37 lik kızla evlenmeye kalkıyorsa sorun bayağı büyükmüş ..
@halukozkalp 37lik kız mı :) biraz daha küçült de cebime girsin
yapmaya kalkarken yapılmış.
75 yaşında ve makina çalışıyor bide içiyor nerdeyse iyi olmuş diyecektim
afferin kıza:)
dedecim dikkat et
iyi etmiş eline sağlık.....
Ava giderken avlanmış
Türkiye'de ki evlilik gelenekleri erkekleri evlenmeden becermeye yönelik. Milyonlarca Türk erkeği 250 gram tarafından sen erkeksin denilip algıya dolandırılmaktadır.
torunu yasindaki bir kizla evlenmek isteyen binak hak etmis kadina yazik yakalanmis
Dede de genç avradı görünce kendinden geçmiş,bu kadar paraya karşılık acaba deneme yapmış mı ?
Hakan ciğerimi söktün diyen kız değilmi bu çok benziyor :D
dede ne yapıyorsun sen öyle
dedeye sahip çıkalım. dedeciiiiiiimmmm.:)
Amca bu saatten sonra senin alacağın teyze olmalı ne işin var çocuğun yaşında ki kadınla hayret bir şey
DEDE...PİLİÇ GİBİ AVRADI GÖRÜNCE GECEYİ DÜŞÜNMEDEN HERŞEYİ VAADETMİŞTİR....
İÇKİ İÇTİKLERİNE GÖRE İŞTE BİTMİŞTİR GECE. TABİ DEDENİN TABANCA ÇALIŞIYORSA
VAY SAHTEKAR BIRAKMAYIN ATINN İÇERİ BİRAZ ORALARDA TAKILSIN ADİİ
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