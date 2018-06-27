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75 yaşındaki engellinin cesedi çayda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 10:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde 3,5 aydır kayıp olan engelli Hasan Karaöz'ün (75) cesedi, Ulugüney Çayı'nda bulundu.

75 yaşındaki engellinin cesedi çayda bulundu

Mithat ABAKAN/GÜNDOĞMUŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde 3,5 aydır kayıp olan engelli Hasan Karaöz'ün (75) cesedi, Ulugüney Çayı'nda bulundu.
Gündoğmuş'a bağlı Kalecik köyündeki evinden geçen 14 Nisan'da ayrılan Hasan Karaöz'den haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi tarafından el ilanlarıyla da aranan Hasan Karaöz için Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı, İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK), İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) da katıldığı Alara Çayı ve kıyısında 25 kilometrelik hat boyunca yapılan arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Hasan Karaöz'ün yaşlılık, işitme kaybı ve şizofreni hastalığı nedeniyle yüzde 83 oranında engelli olduğu belirtildi.
Dün öğle saatlerinde Gündoğmuş'un Saburlar Mahallesi yakınlarında Ulugüney Çayı'nda balık tutan bir vatandaş, suda ceset olduğuna dair jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Antalya Sualtı Arama timi sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ceset kıyıya çıkartıldı.
Yapılan incelemenin ardından, 73 gündür kayıp olan Hasan Karaöz'ün yakınları bölgeye çağrıldı. Yakınları tarafından kolundaki saatten teşhis edilen Hasan Karaöz'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna gönderildi.

FOTOĞRAFLI

75 yaşındaki engellinin cesedi çayda bulundu

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