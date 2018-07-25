750 kök kenevir yakılarak imha edildi

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da ormanlık alanda ele geçirilen 750 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi. Kenevir yetiştiren 2 kişi de tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hendek ilçesinde uyuşturucu üretimi yaptığı iddia edilen 2 kişiyi takibe aldı. Jandarma, takip ettiği şüphelilerin ekim yaptığı araziye operasyon düzenledi. Baskında, iki alana ekilmiş, boyları 75 ile 150 santim arasında 750 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekimi yapan G.Y. ve M.Y. gözaltına alındı, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kenevirler ise yetkillerinin gözetiminde yakılarak imha edildi.

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