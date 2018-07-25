HABER

750 kök kenevir yakılarak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 16:49 | Son Güncelleme

SAKARYA'da ormanlık alanda ele geçirilen 750 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.

750 kök kenevir yakılarak imha edildi

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da ormanlık alanda ele geçirilen 750 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi. Kenevir yetiştiren 2 kişi de tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hendek ilçesinde uyuşturucu üretimi yaptığı iddia edilen 2 kişiyi takibe aldı. Jandarma, takip ettiği şüphelilerin ekim yaptığı araziye operasyon düzenledi. Baskında, iki alana ekilmiş, boyları 75 ile 150 santim arasında 750 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekimi yapan G.Y. ve M.Y. gözaltına alındı, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kenevirler ise yetkillerinin gözetiminde yakılarak imha edildi.

FOTOĞRAFLI

750 kök kenevir yakılarak imha edildi

PARTNERYol çalışması yaparken buldular!Yol çalışması yaparken buldular!
Polisten Suriyeli esnafa, 'Çocuklarınıza sahip çıkın' uyarısıPolisten Suriyeli esnafa, 'Çocuklarınıza sahip çıkın' uyarısı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

Otobüs sürücüsünden örnek hareket!

Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...

Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...

Kars'taki vahşetle ilgili flaş gelişme! Eşeğe işkence yapan çobana 1250 TL ceza

Kars'taki vahşetle ilgili flaş gelişme! Eşeğe işkence yapan çobana 1250 TL ceza

Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!

İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

İstanbul'da arkadaşlarını gasp ettirmek için tuttukları tetikçi kendilerini de yaraladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.