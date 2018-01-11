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76 yaşındaki kadın pazar dönüşü TIR'ın altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde pazardan dönen Nurhayat İşçi (76), TIR'ın altında kalarak ağır yaralandı.

İsmet İnönü Mahallesi'nde kurulan semt pazarına giden Nurhayat İşçi, alışverişini yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıktı. Sebze ve meyvelerin olduğu pazar arabasını çekerek E-91 Karayolu'ndan karşıya geçmek isteyen İşçi'ye, Erkan O. yönetimindeki 31 KLH 22 plakalı TIR çarptı. Ayakları ön lastiğin altında kalan ve ağır yaralanan Nurhayat İşçi'ye çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti. Çağrılan vinç ile kaldırılan TIR'ın altından çıkarılan İşçi, ambulansla götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Nurhayat İşçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. TIR sürücüsü Erkan O., ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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