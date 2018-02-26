77'ncİ kez intihar girişiminde bulundu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesinde simit satarak geçimini sağlayan İ.D., Balçova Belediye binasının 8. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. 3 bin lira borcu nedeniyle ölmek istediğini belirten İ.D.'yi, borcunu ödeme sözü vererek ikna eden Başkan Mehmet Ali Çalkaya, emniyetten aldığı bilgiye göre bu kişinin daha önce de 76 kez intihar girişiminde bulunduğunu öğrenidiğini söyledi.
İzmir'in Balçova ilçesinde geçen ay bir AVM'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan İ.D, bugün saat 14.00'te Balçova Belediyesi'nin 8'inci katına çıktı ve iki ayağını boşluğa sarkıtarak Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın gelmesini istedi. Şehit ailesi ziyaretinde olan Çalkaya, binaya gelinceye kadar ayaklarını boşluğa sallayarak yürekleri ağza getiren İ.D.'nin, ilçede simit satarak geçimini sağladığı, 3 bin TL borcunu ödeyemediği için yardım istediği öğrenildi. İtfaiye binanın önünde önlem alırken çatıya çıkan Başkan Çalkaya, intihar girişiminde bulunan İ.D.'yi, borcunu ödeme sözü vererek ikna etti. Simitçi İ.D., söz üzerine çatıdan inerken, Başkan Çalkaya, emniyetten aldığı bilgiye göre bu kişinin 76'ncı kez intihar girişiminde bulunduğunu öğrendiğini söyledi.
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