79 yaşındaki kadın, boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Nezihe Belen (79), evinde boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Polis, cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Olay, Kayabaşı Mahallesi 30'uncu Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Nezihe Belen'in torununun gelini, saat 15.30 sıralarında eve geldiğinde yaşlı kadını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Nezihe Belen'in öldüğünü belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede Belen'in boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğünü saptadı. Olayı duyup eve gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerinde incelemelerde bulundu. Nezihe Belen'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü. Polis, Belen'i öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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