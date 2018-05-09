7.kattan düşen genç kızın aranan sevgilisi yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İSTANBUL'da 5 ay önce bir binanın 7.katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Buket Şişek'in ölümüyle ilgili polis tarafından aranan lsevgilisi Erhan M. polis tarafından yakalandı. Olay gününden beri firar olan Erhan M.'nin uyuşturucu, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan 11 kaydı bulunduğu ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Sahte kimlikle yakalanan şüpheli Erhan M. "Kendisi atladı, ben hastaneye götürdüm. Daha sonra hakkımdaki hapis cezasından dolayı oradan kaçtım." dedi. Şüpheli mahkemeye sevk edildi.

GENÇ KIZ 7.KATTAN DÜŞEREK ÖLMÜŞTÜ

Esenler'de 29 Aralık 2017 tarihinde Yeşilkent mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda 17 yaşındaki Buket Şişek, 7.kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Olay sırasında yanında bulunan sevgilisi tarafından hastaneye kaldırılan Buket Şişek hayatını kaybederken onu hastaneye götüren sevgilisi ortadan kaybolmuştu. Olayın meydana geldiği evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulunmuştu.