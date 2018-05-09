7.kattan düşen genç kızın aranan sevgilisi yakalandı(Ek)

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İSTANBUL'da 5 ay önce bir binanın 7.katından düşerek hayatını kaybettiği belirtilen 17 yaşındaki Buket Şişek'in ölümüyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Erhan M. serbest bırakıldı. Genç kızın ölümüyle ilgili serbest kalan Erhan M., başka bir suçtan olan hakındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

