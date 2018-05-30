8 aylık hamile eşini öldürdü, bebek hastanede kurtarıldı

SARIKAMIŞ(Kars), (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesinde Barış A. (30), tartıştığı 8 aylık hamile eşi Sezen A.’yı (23) bıçakladı. Zanlı olaydan sonra kaçarken komşularının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan genç kadın yaşamını yitirirken, operasyonla kurtarılan kız çocuğu ise müşahade altına alındı.
Olay, bugün öğlen saatlerinde Sarıkamış Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Zaman zaman inşaatlarda çalıştığı belirtilen Barış A., bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu öne sürülen 8 aylık hamile eşi Sezen A. ile yeniden tartıştı. Barış A., tartışmanın ardından 4 yaşındaki erkek oğlunun gözleri önünde hamile eşini bıçaklayarak evden kaçtı. Bağırışmalar ve feryatlar üzerine eve gelen komşuları, genç kadını kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Yaralı Sezen A., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANNE ÖLDÜ, BEBEK OPERASYONLA KURTARILDI
Talihsiz hamile kadın doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. 8 aylık kız çocuğu ise operasyonla kurtarılarak müşahade altına alındı.
Komşuları çiftin bir süredir geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettikleri ve karakola gittiklerini belirttiler. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, zanlı Barış A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki
Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!
FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?
Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum