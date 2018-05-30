8 aylık hamile eşini öldürdü, bebek hastanede kurtarıldı

SARIKAMIŞ(Kars), (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesinde Barış A. (30), tartıştığı 8 aylık hamile eşi Sezen A.’yı (23) bıçakladı. Zanlı olaydan sonra kaçarken komşularının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan genç kadın yaşamını yitirirken, operasyonla kurtarılan kız çocuğu ise müşahade altına alındı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Sarıkamış Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Zaman zaman inşaatlarda çalıştığı belirtilen Barış A., bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu öne sürülen 8 aylık hamile eşi Sezen A. ile yeniden tartıştı. Barış A., tartışmanın ardından 4 yaşındaki erkek oğlunun gözleri önünde hamile eşini bıçaklayarak evden kaçtı. Bağırışmalar ve feryatlar üzerine eve gelen komşuları, genç kadını kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Yaralı Sezen A., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE ÖLDÜ, BEBEK OPERASYONLA KURTARILDI

Talihsiz hamile kadın doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. 8 aylık kız çocuğu ise operasyonla kurtarılarak müşahade altına alındı.

Komşuları çiftin bir süredir geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettikleri ve karakola gittiklerini belirttiler. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, zanlı Barış A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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