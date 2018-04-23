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8 aylık hamile kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 19:19 | Son Güncelleme

Hatay'da Haluk İ. adlı saldırgan, 8 aylık hamile kadını sokak ortasında dövdü. Baygınlık geçirip yere düşen kadının karnına tekme attı ve köpeğini üstüne saldı.

Show TV'nin haberine göre, korkunç olay 19 Nisan günü Hatay'da meydana geldi. Görüntülerde, trafiğe kapalı bir yolda motosikletiyle ilerleyen saldırganın, kendisini uyaran hamile kadına acımasızca vurmaya başladı.

Yere düşen kadının karnına tekme atan saldırgan, köpeğini de kadının üzerine saldırtıyor. Kendisine müdahale eden yaşlı bir adama da saldıran Haluk İ.'yi yoldan geçen bir asker etkisiz hale getirdi.

8 aylık hamile kadın iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırganın kısa süre sonra serbest kaldığı iddia edildi.

DEHŞET VEREN O ANLAR İSE SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Vicdansız adamın 8 aylık hamile kadını tekme tokat dövme anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
hatay hamile kadın tekme dayak

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
sebep? Durup dururken döbmemiş ya.Yolda motorsikleti ile giderken ne demiş adama ki durup dövmüş.Hemen sonuca göre hüküm vermeden önce sormak lazım dayak yiyene, neden o kadar kişi içinde seni dövdü?
@muhammet_karabela_2016 yol değil orası kaldırım mal adaletiniz batsın beyniniz batsın kuş bile besleyemezsiniz beyinsizler
nerede adalet nerede oradaki esnaf neden gerekeni yapmamışlar yazıklar olsun oradaki esnafa
kadına geçmiş olsun söylenecek söz yok böylesine bir saldırı için görüntüler çok kötü umarım bebeğe bir şey olmamıştır bunu yapanı orda dayaktan komaya sokarlar ama demek ki olayın şokundan anlayamamışlar orda 4 kişinin özellikle Askerimizin gayretiyle yakalanıyor üzücü olan serbest kalması serbest bırakanlar bu görüntüyü görmediler mi yazıktır o kadına bebeğine suçlu suçsuz ayrımı iyi yapılıp doğru düzgün ceza verilmeli
insanlık nereye gidiyor?
mynet..hergun yorum yazıyorum yayınlamıyorsun..muhalifim diye seni heryerde şikayet edice..editörü kovdursam yeter
Şimdi bu adam ölmeyi hak ediyor mu etmiyor mu?
Kuduz falan olmalı. Karantinaya alınsın.
askere ceza verirler askere yetki verin işte böyle
Askere gözaltı yetkisi verilsin!!!!!!!!!!!!
Helal olsun mehmetçiğe
devletin adaleti olmayınca İnsanları kendi adaletini kendi uygulamaya mecbur bırakılıyor. çok tehlşkeli
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