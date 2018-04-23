8 aylık hamile kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı

Show TV'nin haberine göre, korkunç olay 19 Nisan günü Hatay'da meydana geldi. Görüntülerde, trafiğe kapalı bir yolda motosikletiyle ilerleyen saldırganın, kendisini uyaran hamile kadına acımasızca vurmaya başladı.

Yere düşen kadının karnına tekme atan saldırgan, köpeğini de kadının üzerine saldırtıyor. Kendisine müdahale eden yaşlı bir adama da saldıran Haluk İ.'yi yoldan geçen bir asker etkisiz hale getirdi.

8 aylık hamile kadın iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırganın kısa süre sonra serbest kaldığı iddia edildi.

DEHŞET VEREN O ANLAR İSE SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Vicdansız adamın 8 aylık hamile kadını tekme tokat dövme anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.