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8 aylık hamilede kadın evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 23:09 | Son Güncelleme

KONYA'da Suriye uyruklu 8 aylık hamile Vela Hilal Muhammed, evinde eşi Abdulhalik El Dahır tarafından ölü bulundu.  Olay, bugün saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacıfettah Mahallesi Nabi Sokak'ta meydana geldi.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Suriye uyruklu 8 aylık hamile Vela Hilal Muhammed, evinde eşi Abdulhalik El Dahır tarafından ölü bulundu.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacıfettah Mahallesi Nabi Sokak'ta meydana geldi. Abdulhalik El Dahir, çalışırken konuşmak için aradığı eşi Vale Hilal Muhammed, telefona cevap vermedi. Bunun üzerine eve gelen Dahir, eşini hareketsiz halde bulunca polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri hamile Vela Hilal Muhammed'in öldüğünü belirledi. Muhammed'in cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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8 aylık hamilede kadın evinde ölü bulundu8 aylık hamilede kadın evinde ölü bulundu
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