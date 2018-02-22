8 bin 500 kişinin içebileceği zehir ele geçirildi

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalanırken, en az 8 bin 500 kişinin içebileceği piyasa değeri 125 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler tarafından şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 1 kilogram 630 gram bonzai maddesi, 2 kutu lyrica 300 miligram 35 adet kapsül hap, lyrica 150 miligram 14 adet hap ve uyuşturucu maddenin ölçümünde ve tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet saydam renkli su bardağı ele geçirildi. Ayrıca operasyonda piyasa değeri 125 bin lira olan uyuşturucunun yakalanması sonucu en az 8 bin 500 kişinin içebileceği zehir ele geçirilmiş oldu.

Öte yandan yakalanan şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem başlatılarak adliyeye sevk edilecek.