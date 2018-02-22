8 bin 500 kişinin içebileceği zehir ele geçirildi

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalanırken, en az 8 bin 500 kişinin içebileceği piyasa değeri 125 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler tarafından şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 1 kilogram 630 gram bonzai maddesi, 2 kutu lyrica 300 miligram 35 adet kapsül hap, lyrica 150 miligram 14 adet hap ve uyuşturucu maddenin ölçümünde ve tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet saydam renkli su bardağı ele geçirildi. Ayrıca operasyonda piyasa değeri 125 bin lira olan uyuşturucunun yakalanması sonucu en az 8 bin 500 kişinin içebileceği zehir ele geçirilmiş oldu.
Öte yandan yakalanan şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem başlatılarak adliyeye sevk edilecek.
Lise öğrencisine kabusu yaşattı
Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması
Liseli kıza korkunç şantaj!
AK Partili Belediye Başkanına bıçaklı saldırı!
2019 seçimi anketlerinde son durum ne? Abdulkadir Selvi yazdı: Anketler konuşuyor!
İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer
Spor yaparken canından oluyordu!
İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki
WhatsApp'a bir yeni özellik daha geliyor
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum