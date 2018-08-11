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8 evden hırsızlık şüphelisi, kameradan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te girdiği 8 evden ziynet ve elektronik eşya çalan H.Ç., güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te girdiği 8 evden ziynet ve elektronik eşya çalan H.Ç., güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalanıp, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4- 6 Temmuz tarihleri arasında kentteki 8 evde meydana gelen ziynet ve elektronik eşya hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı evlerin çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin H.Ç. olduğunu belirledi. Birçok hırsızlık olayından kaydı bulunduğu saptanan H.Ç., polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzünü, başına taktığı şapka ve montuyla gizleyen H.Ç.'nin, birine tahta merdiven yardımıyla girdiği evlerden çaldığı eşyalarla uzaklaştığı görülüyor.

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