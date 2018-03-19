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8 gün önceki kazada eşi ölen koca da yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, otomobil ile sepetli motosiklettin çarpıştığı kazada yaralanan Yunus Erkardaş (56), 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

8 gün önceki kazada eşi ölen koca da yaşamını yitirdi

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, otomobil ile sepetli motosiklettin çarpıştığı kazada yaralanan Yunus Erkardaş (56), 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yunus Erkardaş'ın eşi aynı yaştaki Ayşe Erkardaş ise kaza günü hayatını kaybetmişti.
Kaza, geçen 11 Mart'ta, Kürkçü Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Erkardaş yönetimindeki 45 U 3327 plakalı sepetli motosiklet ile karşı yönden gelen Ramazan Ünal'ın (26) kullandığı 40 LA 818 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkardaş ağır yaralanırken, arkasındaki eşi Ayşe Erkardaş ise öldü. Otomobil sürücüsü Ünal, kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Yunus Erkardaş ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Ayşe Erkardaş ise toprağa verildi. Yaralı Yunus Erkardaş da 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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