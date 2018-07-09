8 gün sonra cenazesi bulunan küçük Ufuk, toprağa verildi (2)

SORU İŞARETLERİ OTOPSİ İLE AYDINLANACAK

Ufuk Tatar'ın cenazesinin defnedilmesinin ardından küçük çocuğun Amanos Dağı'nın sarp kayalıklarla kaplı bölgesinde 4 kilometre mesafeyi nasıl gittiği henüz aydınlatılamadı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan otopsinin birçok soruyu aydınlatacağı değerlendirilirken, 8 günlük sürede neler yaşandığı merak konusu oldu. Yaklaşık 30 metre yüksekliğinde Antum yamacından düşme sonucu öldüğü, düşmeye bağlı morluklar olduğu ileri sürülen cesedinin 2-3 günlük olduğu değerlendirilirken Ufuk'un yaşam savaşının 4 gün sürdüğü tahmin ediliyor.

4 GÜN NE YAŞADI

Sık ormanlıkla kaplı su kaynağından yönünü kaybedip, evi yerine kuzey doğu istikametine gittiği tahmin edilen Ufuk'un, ailesine ulaşma çabası sarf ettiği, bölgede yaşamını sürdürmek için bilinçsizce bulduğu kaynaklardan su içtiği, bitkileri yemiş olabileceği ileri sürüldü. Aksi takdirde 4 gün dağlık arazide yürümesinin mümkün olmayacağı açlık ve susuzluk nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşamış olabileceği, bu nedenle 4 kilometrelik mesafeyi kat edemeyeceği anlatılıyor.

SIRTLAN VAR

Amanoslar Dağları denilince terör örgütü PKK'nın militanların kol gezdiği alanlar olması nedeniyle güvenilir olmadığı herkes tarafından bilinirken zaman zaman bölgede yırtıcı hayvanları da rastlanmıştı. Özellikle bölgede sırtlan ve kurtların bulunduğunu belirten köylüler, bölgenin coğrafyasının zorluğunun da yetişkinler için bile çok tehlikeli olduğu kabul ediliyor.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Adli Tıp uzmanları, 6 yaşındaki bir çocuğu uzun süre aç ve susuz kalamayacağını, muhtemel o bölgede 4 gün yaşaması için minerale ihtiyacı olduğunu, bunun da bulduğu ve bitkilerle az da olsa karşılamış olabileceğini değerlendiriyor. Düşme sonucu olması bile açlık, yorgunluk ve umutsuzluk sonucu 'tükenmişlik sendromu' yaşayıp ailesine ulaşma çabasından vazgeçebileceğini, kaldığı yerde de 4 günün ardından hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin de değerlendirmeye alınmasının doğru olacağını vurguladı. 4-5 gün sonra kayalıklardan düşmesinde açlık ve yoğunluğun önemli etki edebileceği de kaydedildi.

SİZ OLSANIZ NE HİSSEDERDİNİZ

Psikolog Meriç Mavi de küçük Ufuk'un dağda yalnız başına büyük korku yaşamış olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sorumsuz toplumun kayıp çocukları adına konuşmak istiyorum. Bizler sadece çocuğuz. Gelebilecek tehlikeleri ve tehditleri algılayamayabiliriz. Bunları algılamak siz ebeveynlerin görevi. Sizler bizi koruyup kollamadığınız sürece bizler kaybolmaya devam edeceğiz. Şöyle düşünelim mi sevgili anne ve babalar, işitme engeliniz var ve bir dağın başında tek başınıza kalıyorsunuz. Algıda tek kullanabildiğiniz görme yetiniz. Ne bağırabiliyorsunuz ne de etraftan gelen sesleri duyabiliyorsunuz. Bunları siz yaşıyor olsaydınız korkunuz şiddetini düşünün bir de bunun yanına 6 yaşında olmayı ekleyin. Çocuklarımıza sahip çıkalım ve onları koruyalım."

