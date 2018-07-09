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8 gün sonra cesedi bulunan tur rehberi, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 14:53 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda serinlemek için girdiği suda 8 gün sonra cesedi bulunan tur rehberi Selçuk Korkut (26), son yolculuğuna uğurlandı.

8 gün sonra cesedi bulunan tur rehberi, toprağa verildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda serinlemek için girdiği suda 8 gün sonra cesedi bulunan tur rehberi Selçuk Korkut (26), son yolculuğuna uğurlandı.
Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan bekar Selçuk Korkut, 1 Temmuz'da Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi. Teknede kıyafetlerini bulan arkadaşı, Korkut'a ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suyun derinliğinin yer yer 100 metreyi bulması nedeniyle Ankara'dan Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ekipleri, İstanbul'dan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Kurtarma Grup Komutanlığı dalgıç ekipleri çağırıldı. Ankara'dan gelen ekip sonra cihazıyla, İstanbul'dan gelen ekip ise ROV (Remote Operated Vehicle) Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı ile arama yaptı.
Aramalar, 8'inci günde sonuç verdi. Dün sabah saatlerinde 25 metre derinlikte Selçuk Korkut'un cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Korkut'un cesedi, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Ailesi tarafından bugün morgtan alınan Korkut cenazesi, Tekkeköy ilçesine getirildi. Kirazlık Mahalesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Selçuk Korkut'un cenazesi, Çarşamba ilçesine götürülerek Göğceli Mahalle Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Selçuk Korkut'un cenazesine, Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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8 gün sonra cesedi bulunan tur rehberi, toprağa verildi8 gün sonra cesedi bulunan tur rehberi, toprağa verildi

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