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8 gündür kayıp oto tamircisinin zeytinlikte cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 17:20 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de, 8 gün önce kaybolan Reşat Korkmaz’ın (41) zeytinlikte cesedi bulundu.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, 8 gün önce kaybolan Reşat Korkmaz’ın (41) zeytinlikte cesedi bulundu. Edremit ilçe çıkışında bugün öğle saatlerinde zeytinlik alanda çürümeye başlayan cesedi fark eden vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelemede bulundu. Cesedin, Edremit’te 8 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan oto tamircisi evli ve 2 çocuk babası Reşat Korkmaz’a ait olduğu tespit edildi. Gelen Reşat Korkmaz'ın yakınları, çürümeye başlayan ve yüzü tanınmayacak hale gelen cesedi görünce, sinir krizi geçirdi. Korkmaz’ın yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Korkmaz’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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