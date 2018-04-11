8 hırsızlık olayına karışan 4 kişi tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE ve Balıkesir'de, 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice ilçesine bağlı Soğucak köyü Ballıçay mevkiinde bulunan Orman İşletme Şefliğine bağlı Gözetleme Kulesi'nden 6 Nisan Cuma günü 17 TL 584 plakalı kamyonetle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kamyoneti, Soğucak köyü ormanlık alan bölgesinde terk edilmiş buldu. Araçta hırsızlık malzemeleri ele geçirildi. Hırsızlık olayıyla ilgili aracın sahibi R.B., H.T. ve İ.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda hırsızlık olayıyla bağlantısı olan S.B. ve M.E. de gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, bilgisayar, buzdolabı, televizyon, tüp, televizyon anteni, jeneratör, ocak ve çok elektrik kabloları ele geçirildi.

Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerin Yenice ilçesinde 3, Bayramiç ilçesinde 2, Ayvacık ilçesinde 1, Balıkesir'in Havran ve Balya ilçelerinde 1'er olmak üzere toplam 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. İşlemleri tamamlanan 5 şüpheliden H.T., İ.D., S.B. ve M.E., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araç sahibi R.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.