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8 ilde yapılan FETÖ operasyonda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 22:51 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem askeri öğrenci yapılanmasının sorumluları'na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem askeri öğrenci yapılanmasının sorumluları'na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 8 ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri öğrenci yapılanmasının sorumlusu' oldukları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler, operasyonun devamında bugün 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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