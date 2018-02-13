8 ilde yapılan FETÖ operasyonda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem askeri öğrenci yapılanmasının sorumluları'na yönelik operasyonda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 8 ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri öğrenci yapılanmasının sorumlusu' oldukları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler, operasyonun devamında bugün 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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