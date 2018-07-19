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8 işçi kaynağı belli olmayan gazdan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 09:08 | Son Güncelleme

ADANA'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yapı kimyasalları fabrikasında kaynağı ve cinsi bilinmeyen gaz nedeniyle 8 işçi zehirlendi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yapı kimyasalları fabrikasında kaynağı ve cinsi bilinmeyen gaz nedeniyle 8 işçi zehirlendi. Hayati tehlikeleri bulunmayan işçiler hastaneye kaldırılırken, ekipler gazın kaynağını belirlemek için çalışma başlattı. Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yapı kimyasalları fabrikasında çalışanlar, iddiaya göre saat 20.00 sıralarında kötü bir koku hissetmeye başladı. Fabrikada gaz sızıntısı olabileceğini düşünen işçiler, 112 Acil servis ve itfaiyeyi arayarak, durumu bildirdi. Bu sırada fabrika içinde bulunan 8 işçi gazdan etkilenip, nefes almakta zorluk çekmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, kokudan etkilenen 8 işçiyi fabrikanın dışına taşıdı. Zehirlenme şüphesiyle işçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. METAN GAZINA RASTLANILDI Fabrikada özel cihazlarla ölçüm yapan AFAD ekipleri, az miktarda metan gazına rastladı. Gazın fabrikadan kaynaklı olmadığını belirleyen ekipler, zehirlenmeye tespit edilen metan gazının mı yoksa başka bir maddeden mi kaynaklandığının belirlenmesi için araştırmalarını sürdürüyor. Hastanelerde tedavisi devam eden 8 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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