8 kişinin bindiği patpat devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Mücahit GÜREL/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde, 8 kişinin bindiği tarım aracı patpat devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise hastanede tedaviye alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana geldi. Çaybaşı ilçesi İçeribükü Mahallesi'nde mezar ziyareti için aynı aileden 8 kişinin bindiği patpat, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Araçta bulunan 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Baltacı ve Cafer Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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