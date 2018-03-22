8 kişinin gözü önünde cep telefonunu çaldı

Gaziantep’te bir dükkana müşteri gibi giren hırsız, 8 kişinin gözü önünde işletme sahibinin cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı Gaziantep İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı’nda bir fotoğraf dükkanında meydana geldi. Dükkana müşteri gibi giren hırsız, işletme sahibinin masasındaki cep telefonunu gözüne kestirdi. Hırsız, içeride bulunan 8 kişiye rağmen cep telefonu çalabilmek için uzun süre içeride dolaştı. Telefonun bulunduğu masaya yaklaşarak dükkan sahibi ile çalışan kadın ve müşterilerin dalgınlığından yararlanıp masada bulunan cep telefonunu alan şahıs kayıplara karıştı

Hırsızın rahat tavırları gözden kaçmazken, olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.