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8 madencinin ölümünde, 'kaçınılmazlıktan söz edilemez' raporu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 15:26 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Ocak 2013'te, 8 madencinin öldüğü iş kazasıyla ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenlerinden oluşan bilirkişi heyeti raporunu 'kaçınılmazlık' faktörü ile ilgili görüşünü bildirdi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Ocak 2013'te, 8 madencinin öldüğü iş kazasıyla ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenlerinden oluşan bilirkişi heyeti raporunu 'kaçınılmazlık' faktörü ile ilgili görüşünü bildirdi. Bilirkişi heyeti raporunda, "Bilirkişi heyeti hem asıl işverenin hem de alt işverenin yeterli önlemleri almadığı ve denetim ve kontrollerde yeterli özeni göstermediği ve bazı çalışanların kusurlu olduğu kanaatine vardığından bu iş kazasında kaçınılmazlıktan söz edilemeyeceği sonucuna varmıştır" görüşüne vardı.

Yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu meydana gelen iş kazasında, taşeron firmada çalışan 8 maden işçisi öldü. Kazanın olduğu dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan ve şu anda TTK Genel Müdürü olan Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'KAZADA KAÇINILMAZLIK UNSURU BULUNMUYOR'

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, 4 Ekim 2017'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinden ek rapor istendi. Mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden alınan raporda belirtilen 'kaçınılmazlık' faktörü konusunda ODTÜ bilirkişi heyetinin de görüşünü istedi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi heyetinin açıklaması şöyle:

"Yargıtay içtihatlarına göre de kaçınılmazlık hukuksal ve teknik anlamda tamamen önlenmesi mümkün bulunmayan işverence mevzuatın öngördüğü tüm önlemlerin alınmış olduğu koşullarda dahi önlenmesi mümkün bulunmayan durum ve sonuçları ifade eder. Bilirkişi heyetimiz dava konusu bu olayda hem asıl işverenin hem de alt işverenin yeterli önlemleri almadığı ve denetim ve kontrollerde yeterli özeni göstermediği ve bazı çalışanların kusurlu olduğu kanaatine vardığından bu iş kazasında kaçınılmazlıktan söz edilemeyeceği sonucuna varmıştır. Bu kök raporumuzdaki görüşlerimizi değiştirecek yeni bilgi, belge olmadığından görüşlerimizde de değişiklik olmadığı ve kazada kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı kanaatine varılmıştır."

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