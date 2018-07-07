8 metrelik su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Suluova ilçesinde bir evin bahçesindeki 8 metrelik su kuyusuna düşen yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Suluova İlçesi Yenidoğan Mahallesi’nde Muhammet Topaç'a ait evin bahçesinde bulunan 8 metre derinliğindeki su kuyusuna yavru kedi düştü. Kuyudan kedi sesi geldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye erlerinden birisi, beline bağladığı ip ve oksijen maskesi ile 8 metre derinliğindeki su kuyusuna indi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yavru kedi, çuvala konularak yukarı çıkarıldı.
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