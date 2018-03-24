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8 öğrenci zehirlendikleri söyleyerek hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 14:56 | Son Güncelleme

Bursa’da dün 8 öğrencinin zehirlendik iddiasıyla hastaneye kaldırıldığı olayın çocukların dersten kaytarmak için başvurdukları oyun olduğu iddia edildi.Edinilen bilgiye göre, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Ergin Ağaç Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesinin, Çınar Lisesi’nde öğrenim gören 8 öğrencisi midelerinin bulandığını ve zehirlendiklerini iddia ederek hastaneye gitmek istediklerini söyledi.

8 öğrenci zehirlendikleri söyleyerek hastaneye kaldırıldı

Bursa’da dün 8 öğrencinin zehirlendik iddiasıyla hastaneye kaldırıldığı olayın çocukların dersten kaytarmak için başvurdukları oyun olduğu iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Ergin Ağaç Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesinin, Çınar Lisesi’nde öğrenim gören 8 öğrencisi midelerinin bulandığını ve zehirlendiklerini iddia ederek hastaneye gitmek istediklerini söyledi. Bunun üzerine okul idaresi okula ambulans çağırdı. Hastaneye götürülen çocuklarda herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmazken, çocuklar hastaneden evlerine gitti. Olayın ardından soruşturma başlatılırken okul idaresi çocukların dersten kaytarmak için böyle bir yola başvurduğunu iddia etti.

8 öğrenci zehirlendikleri söyleyerek hastaneye kaldırıldı

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