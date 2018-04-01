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8 polisin yaralandığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

Çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu 8 polisin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.TEM otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde seyir eden çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu 8 polis çeşitli yerlerinden yaralanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı.

Çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu 8 polisin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.
TEM otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde seyir eden çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu 8 polis çeşitli yerlerinden yaralanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı. Kazanın olduğu ana ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda bir süre zikzak çizen çevik kuvvet otobüsü yolun ortasına devriliyor.

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