8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu 8 polisin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

TEM otoyolu Edirne istikametinde sabah saatlerinde seyir eden çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu 8 polis çeşitli yerlerinden yaralanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı. Kazanın olduğu ana ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda bir süre zikzak çizen çevik kuvvet otobüsü yolun ortasına devriliyor.