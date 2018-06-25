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8 yaşındaki Eylül'den 4 gündür haber yok (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 13:23 | Son Güncelleme

A NKARA'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 4 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- A NKARA'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 4 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bursa'da yaşayan İbrahim-Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, 4 gün önce öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. EYLÜL'ÜN İZİNE RASTLANILDI İhbar üzerine köye giden jandarma ve AFAD ekipleri Eylül'ü bulmak için seferber oldu. Ankara Valisi Ercan Topaca'nın talimatı ile oluşturulan özel ekip Eylül'ü bulmak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı. Havadan yapılan aramada ilk gün 10 kilometrelik bir alan tarandı. Bu çalışmadan sonuç alamayan ekipler, daha sonra çalışmalarını karadan sürdürüldü. Devam eden arama çalışmalarının bu sabah yeniden başlandığı ve arama köpeğinin de kullanıldığı öğrenildi. ANNE VE OĞLUNUN İFADESİNE BAŞVURULDU Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, diğer taraftan ise Eylül'ün kaçırılması ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda baba İbrahim Yağlıkara’nın jandarma ekiplerine, "Çocuğumun kaçırıldığını düşünüyorum. Kimseyle bir husumetim yok" ifadesi üzerine köyde yaşayan komşuları U.K. ve annesi N.K.'nın ifadelerine başvuruldu. Ayrıca jandarma ekipleri baba İbrahim Yağlıkara'nın ifadesi sonrası köyde bulunan bazı evlerde de arama çalışması yürütüyor.

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