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8 yaşındaki Yasin'den 814 gündür haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akören ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Yasin Şahin'den 814 gündür haber alınamadı.

8 yaşındaki Yasin'den 814 gündür haber yok

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Akören ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Yasin Şahin'den 814 gündür haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, "Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'ya ve Ankara kaybolan 8 yaşındaki Eylül'e çok üzüldüm. İnşallah en kısa sürede bulunurlar, aileleri bizim gibi acı çekmez. Yetkililer benim oğlumu da ne olur unutmasın. Benim oğlumdan da 814 gündür haber yok" dedi.
Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü-Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde okuldan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız sürdürüldü. Çalışmalar kapsamında evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri arama ekipleri tarafından kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arama yapıldı. Aramalarda, Yasin Şahin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından 24 gün süren arama çalışmaları sonlandırıldı.
'814 GÜNDÜR HABER YOK'
Ramazan Bayramı'nın birinci günü bayramlaşmak için gittiği Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan Leyla Aydemir'e (4) ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan Eylül Yağlıkara'ya (8) çok üzüldüğünü belirten Yavuz Şahin, "Ağrı'da kaybolan Leyla'ya ve Ankara'da kaybolan Eylül'e çok üzüldüm. İnşallah en kısa sürede bulunurlar da aileleri bizim gibi acı çekmez. Benim oğlum da 814 gündür kayıp. Hiçbir haber yok. Elimden geldiğince bir yerlere ulaşmaya çalışıyorum. Ne olur Yasin'imi de unutmasınlar" dedi.

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8 yaşındaki Yasin'den 814 gündür haber yok8 yaşındaki Yasin'den 814 gündür haber yok

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