8 yıldır firari olan cinayet zanlısı yakalandı

Çanakkale merkeze bağlı Işıklar köyünde 2010 yılında yaşanan bir cinayetin firari sanığı 8 yıl sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışma sonucunda, 2010 yılında Çanakkale merkeze bağlı Işıklar köyünde meydana gelen cinayetin firari sanığı K.Ç., Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı K.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.