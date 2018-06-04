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80 bin liralık buğday parasını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 21:15 | Son Güncelleme

ADANA'da sattığı buğdayların parasını bankadan çekip, çanta içerisinde kamyonete bırakan ve daha sonra araçtan ayrılan çiftçi Resul Kar'ın (53) 80 bin lirası, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

80 bin liralık buğday parasını çaldılar

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da sattığı buğdayların parasını bankadan çekip, çanta içerisinde kamyonete bırakan ve daha sonra araçtan ayrılan çiftçi Resul Kar'ın (53) 80 bin lirası, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sattığı buğdayların parasını almak için arkadaşı Hamza Cebe'nin kullandığı 01 BC 527 plakalı kamyonetle bankaya gelen Resul Kara, 130 binlara çekti. Paranın 50 binlarısını üzerine alan Kara, 80 bin lirasını ise çanta içerisinde arkadaşının kamyonetine bıraktı. Daha sonra alışveriş yapmak için Karataş Yolu üzerindeki bir markete giden Kar ve Cebe, çantayı kamyonette bırakıp, araçtan indi. Markette yaptıkları alışverişin ardından araca yönelen Kar ve Cebe, kamyonetin şoför kapısının camının kırıldığını gördü. Bunun üzerine kamyonetin içine bakan iki arkadaş, 80 bin liranın bulunduğu çantanın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polisler araçta inceleme yaparken, Kar'ın arkadaşı Hamza Cebe ise çalınan paranın yanlarında çalışan işçilerin maaşları olduğunu söyledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, hırsızların hafif ticari bir araçla kamyonetin yanına park ettiğini, kısa sürede camı kırıp çantayı aldıktan sonra kayıplara karıştıklarını belirledi. Polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

80 bin liralık buğday parasını çaldılar80 bin liralık buğday parasını çaldılar80 bin liralık buğday parasını çaldılar

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