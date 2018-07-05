80 yaşındaki alzheimer hastası, tarlada baygın bulundu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da dün akşamdan itibaren kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Bekir Şahan (80), AFAD ekipleri tarafından bugün öğlen saatlerinde tarlada yarı baygın halde bulundu.

Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde yaşayan, alzheimer hastası Bekir Şahan, dün akşam saatlerinde evinden çıkıp, bir daha dönmedi. Aile fertleri durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Aramalarını dün akşamdan itibaren aralıksız sürdüren AFAD ekipleri, bugün saat 12.00 sıralarında Şahan'ı köye 10 kilometre uzaklıktaki tarlada yarı baygın halde buldu. Bekir Şahan'a ilk müdahaleyi hazır bekletilen sağlık ekipleri yaptı. Bekir Şahan, ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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