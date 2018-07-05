HABER

80 yaşındaki alzheimer hastası, tarlada baygın bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 14:01 | Son Güncelleme

AKSARAY’da dün akşamdan itibaren kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Bekir Şahan (80), AFAD ekipleri tarafından bugün öğlen saatlerinde tarlada yarı baygın halde bulundu.

80 yaşındaki alzheimer hastası, tarlada baygın bulundu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da dün akşamdan itibaren kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Bekir Şahan (80), AFAD ekipleri tarafından bugün öğlen saatlerinde tarlada yarı baygın halde bulundu.
Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde yaşayan, alzheimer hastası Bekir Şahan, dün akşam saatlerinde evinden çıkıp, bir daha dönmedi. Aile fertleri durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Aramalarını dün akşamdan itibaren aralıksız sürdüren AFAD ekipleri, bugün saat 12.00 sıralarında Şahan'ı köye 10 kilometre uzaklıktaki tarlada yarı baygın halde buldu. Bekir Şahan'a ilk müdahaleyi hazır bekletilen sağlık ekipleri yaptı. Bekir Şahan, ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

80 yaşındaki alzheimer hastası, tarlada baygın bulundu80 yaşındaki alzheimer hastası, tarlada baygın bulundu80 yaşındaki alzheimer hastası, tarlada baygın bulundu

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Bursa Barosu: Zihniyet değişmeden, idam veya hadım çözüm olmazBursa Barosu: Zihniyet değişmeden, idam veya hadım çözüm olmaz
Datça'da resim ve seramik çalıştayıDatça'da resim ve seramik çalıştayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.