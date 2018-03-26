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802 adet gümüş sikkeyle yakalanan şahıs serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Burdur’da 802 adet İslami döneme ait sikkeyle yakalanan S.Ç., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.Tarihi eser kaçakçılarının ellerinde bulunan tarihi eseri satacakları duyumunu alan Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Burdur’un Karamanlı ilçesinde operasyon düzenledi.

802 adet gümüş sikkeyle yakalanan şahıs serbest kaldı

Burdur’da 802 adet İslami döneme ait sikkeyle yakalanan S.Ç., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Tarihi eser kaçakçılarının ellerinde bulunan tarihi eseri satacakları duyumunu alan Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Burdur’un Karamanlı ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda Karamanlı-Yeşilova yolunda yapılan uygulamada durdurulan otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, İslami döneme ait 802 adet gümüş sikke ele geçirildi. Ele geçirilen 802 gümüş sikke Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken gözaltına alınan S.Ç. savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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