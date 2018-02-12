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81 ilde “Yasadışı Bahis Operasyonu-3”

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 11:07 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yasadışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde “Yasadışı Bahis Operasyonu-3” yapıldı.“Yasadışı Bahis Operasyonu-3" kapsamında bin 741 ekip, 5 bin 441 personelin katılımıyla 81 il merkezi ile 428 dış ilçede gerçekleştirilen uygulamada 4 bin 837 işyeri kontrol edildi.Uygulama neticesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 133 iş yerinde, bahis oynatan 232 kişi hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı.288 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılırken toplam 1 milyon 525 bin TL para cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yasadışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde “Yasadışı Bahis Operasyonu-3” yapıldı.
“Yasadışı Bahis Operasyonu-3" kapsamında bin 741 ekip, 5 bin 441 personelin katılımıyla 81 il merkezi ile 428 dış ilçede gerçekleştirilen uygulamada 4 bin 837 işyeri kontrol edildi.
Uygulama neticesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 133 iş yerinde, bahis oynatan 232 kişi hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı.
288 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılırken toplam 1 milyon 525 bin TL para cezası kesildi. 37 şahıs gözaltına alınırken 79 aranan şahıs yakalandı. 155 adet bilgisayar, 55 adet yazıcı, 44 bin 979 TL, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet pos cihazı, 17 adet cep telefonu ve çok sayıda bahis oyun kuponu ele geçirildi. 30 Eylül 2017 ve 11 Kasım 2017 tarihlerinde yapılan “İLK GOL” ve “Yasadışı Bahis-2” uygulamalarında kapatılan 268 iş yerinden mühür fekki yaptığı tespit edilen 14 iş yeri tekrar kapatıldı.

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