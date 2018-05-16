81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü

Nişancıpaşa Mahallesi, Çokalca Sokak'taki bir apartmanda oturan 3 çocuk ve 8 torun sahibi İsmail Özkan, dün çıkan tartışmada eşi Kıymet Özkan'ı keserle başına vurarak öldürdü. İsmail Özkan gözaltına alınırken, Kıymet Özkan'ın cesedi ise otopsi için Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınan İsmail Özkan, eşi kız kardeşinin yanına gitmek isteyince tartışmanın çıktığını belirterek şöyle konuştu:
"Kıymet benim ikinci eşimdir, kendisi ile 12 yıldır resmi nikahlı olarak evliyim. Ara sıra aramızda münakaşa yapardık. Eşim sabah saatlerinde eşyalarını toplayıp kız kardeşinin yanına gitmek istediğini söyledi. Bende kendisine 'olur mu öyle şey? Burası senin evin, bir yere gidemezsin. Kız kardeşin ile aramız yok, görüşmeni istemiyorum' dedim. Ancak eşim bana 'deli misin sen?' diyerek odada bulunan sehpanın bacağını attı. Benim moralim bozuldu ve tartışmaya devam ettik. Bu esnada salonda kapının yanında işlerim için kullandığım keseri gördüm. Bir anlık sinir ile eşime saldırdım, suratına vurdum. Ancak kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum. Eşim bu sırada yere düştü ve 'imdat' diye bağırdı."
Herhangi bir psikolojik tedavi görmediğini ve bir anlık sinirle eşini öldürdüğünü kaydeden Özkan, pişman olduğunu ifade etti.
YÜRÜMEKTE ZORLANDIĞI GÖRÜLDÜ
İşlemlerinin ardından İsmail Özkan, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. İsmail Özkan'ın iki polis eşliğinde bastonla yürümekte zorlandığı görüldü. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Özkan, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
DHA
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