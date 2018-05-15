81 yaşındaki eşini keserle öldürdü

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 3 çocuk 8 torun sahibi İsmail Özkan (81), eşi Kıymet Özkan'ı (81) çıkan tartışmada başına keserle vurarak öldürdü.
Olay, bugün öğle saatlerinde Nişancıpaşa Mahallesi, Çokalca Sokak Özkan Apartmanı 3'üncü katında meydana geldi. İsmail Özkan, dışarıya çıkmak isteyen eşi Kıymet Özkan'a izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında İsmail Özkan, eline geçirdiği keserle eşi Kıymet'in başına vurdu. Sesleri duyar komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kıymet Özkan'ın yaşamını yitirdiği saptandı.
Kıymet Özkan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
İsmail Özkan ise polis tarafından gözaltına alındı. Elinde baston, yürümekte zorlanan Özkan, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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