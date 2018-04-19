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82 yaşındaki kadın, çöp kamyonunun altın kaldı kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

ADANA'da araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Döne Duman, çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

82 yaşındaki kadın, çöp kamyonunun altın kaldı kalarak öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan 82 yaşındaki Döne Duman, çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Döne Duman, araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı. Trafik ışığında bekleyen çöp kamyonu hareket aniden edince, yaşlı kadın aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından götüntülendi. Kazanın ardından kamyon şoförü, aracını bırakıp polis merkezine sığındı. Olay yerine gelen polis, trafiğin kilitlenmesine neden olan cenazeyi kaldırıma taşıdı. Döne Duman'ın cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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82 yaşındaki kadın, çöp kamyonunun altın kaldı kalarak öldü82 yaşındaki kadın, çöp kamyonunun altın kaldı kalarak öldü82 yaşındaki kadın, çöp kamyonunun altın kaldı kalarak öldü

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