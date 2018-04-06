HABER

84 sanıklı FETÖ/PDY davası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 21:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu, 7’si tutuklu 14’ü firari 84 sanığın yargılanmasına devam edildi.Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6’sı tutuklu sanık, sabah saatlerinde cezaevi araçları ile Zonguldak Adliyesine getirildi.

Zonguldak’ta Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu, 7’si tutuklu 14’ü firari 84 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6’sı tutuklu sanık, sabah saatlerinde cezaevi araçları ile Zonguldak Adliyesine getirildi. “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık”, “Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla 63 sanık 2’nci kez hakim karşısına çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada örgütün ildeki "mütevelli heyeti"nde oldukları iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanan 7’si tutuklu 63 sanık ve avukatları katıldı.
Sanıkların dinlenildiği davada sanıklardan Necati Yılmaz, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek "Silahlı veya silahsız terör örgütüne üye olmadım. Ben muhafazakar bir insanım. Cemaat denilen yapının içerisine faydalı olabilmek için girdim. 17/25 Aralık operasyonlarından sonra cemaate uzak durmaya çalıştım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gerçekleri gördüm. Darbe girişiminden sonra ben şehir dışındaydım. Hakkımda yakalama kararı çıktıktan sonra ortamın düzelmesini bekledim. Bu sırada İstanbul’da saklanıyordum. Gözaltına alınanların işkence gördüklerini, ağır baskı altında kaldıklarını sosyal medyadan okuyunca korktum. Suçsuzum ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.S.’nin adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!
AB heyeti Türkiye'ye geliyor!AB heyeti Türkiye'ye geliyor!
Özellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldıÖzellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.