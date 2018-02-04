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85 yaşındaki adamı yardım bahanesiyle dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 16:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaşayan Halil Eren (85), yardım toplamak amacıyla yanına gelen kişiye 1400 TL emekli maaşını kaptırdı.

85 yaşındaki adamı yardım bahanesiyle dolandırdılar

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan Halil Eren (85), yardım toplamak amacıyla yanına gelen kişiye 1400 TL emekli maaşını kaptırdı. Evden 50 TL'lik çapa almak için çıktığını söyleyen Eren, yaşadıklarını polise çay içerek, anlattı.
Olay, saat 11.45'te, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1262 Sokak üzerinde meydana geldi. Yüksekalan Mahallesi'nde oturan emekli Halil Eren, arazisindeki ağaçların bakımı için Sinan Mahallesi'ndeki zirai malzeme satan dükkanlara çapa almak amacıyla gitti. Yolda yürürken, yanına gelen 35 yaşlarındaki kişinin, “Benim beyaz eşya mağazam var. Evi yanan, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Sen de yardımda bulunmak ister misin?" diye sorduğunu belirten Eren, “Birkaç gün önce bir yakınımın evi yanmıştı ve bu olaydan dolayı çok üzüntülüydüm. Dolandırıcı, bana makbuz da vereceğini söyledi. Ben de cebimdeki 1400 TL emekli maaşımı verdim" dedi.
ÇAY İÇTİ, GÜLDÜ
Birlikte bir süre yürüdükten sonra dolandırıcının binaya girdiğini ve çıktıktan sonra kendisine beklemesi gerektiğini söylediğini kaydeden Halil Eren, “Dolandırıcı, yanımdan hızla uzaklaştı. Uzun süre gelen giden olmayınca, dolandırıldığımı anladım ve polisi aradım" diye konuştu.
Kısa sürede olay yerine gelen Motosikletli Yunus Timleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı adamdan aldıkları eşkal üzerine bölgede araştırma yaptı. Bir iş yerinin önündeki masaya oturan Eren, çay içerek, polise ifade verdi. Yaşlı adamın çay içerken, zaman zaman gülümsediği görüldü.
DAHA ÖNCE TELEFON DOLANDIRICILARINDAN KURTULMUŞ
Öte yandan daha önce de telefon dolandırıcıları tarafından 35 bin TL dolandırılmak üzereyken, kurtulduğunu belirten Eren, emekli maaşını ölüm- kalım olur, diye yanında bulundurduğunu söyledi.
Halil Eren ile dolandırıcının sokakta birlikte yürümeleri ve şüphelinin yaşlı adama bir şeyler anlatması ardından bir binaya girip, çıkması ve yaşlı adamın yanından hızla uzaklaşması güvenlik kamerasına da yansıdı.

FOTOĞRAFLI

85 yaşındaki adamı yardım bahanesiyle dolandırdılar

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