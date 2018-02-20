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85 yaşındaki adamın çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 16:25 | Son Güncelleme

Antalya'da uygunsuz fotoğrafını çekerek 85 yaşındaki kişinin parasını gasbetmek istedikleri öne sürülen iki zanlı yakalandı.

85 yaşındaki adamın çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

S.M. (85), Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'ndeki evine giren silahlı kişinin kendisini darbederek parasını almaya çalıştığını, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurdu.

İlçedeki 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin E.S. (39) olduğunu belirledi.

Şüphelinin, S.M'nin yanında temizlikçi olarak çalışan Y.E. ile de arkadaş olduğunu belirledi.

S.M'nin hac parası için 12 bin lira biriktirdiğini Y.E'ye söylediğini, Y.E'nin de erkek arkadaşı E.S. ile olayı gerçekleştirmeye çalıştığını tespit etti.

Şüpheli E.S'nin beş yıldır cezaevi firarisi olduğu, kardeşine ait kimliği kullandığı ortaya çıktı.
AA

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Anahtar Kelimeler:
şantaj Antalya

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