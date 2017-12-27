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89 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 17:39 | Son Güncelleme 10 saat önce

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- YOZGAT'ta 89 yaşındaki Ayşe Çalışkan, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yozgat şehir merkezi Yenicami Mahallesi Stadyum Sokak'ta bulunan Ayşe Çalışkan'ın tek başına kaldığı müstakil evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evin giriş kısmında Ayşe Çalışkan'ın yanmış cesedini buldu. Olay yeri inceleme ekibi yanan evde incelemede bulunurken, Ayşe Çalışkan'ın yakınları gözyaşı döktü. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından, yaşlı kadının cesedi Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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